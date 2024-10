LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: dalle 14.10 le ultime regate del girone A con Luna Rossa (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:45 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata di America’s Cup femminile. Tra poco più di venti minuti dovrebbe iniziare la sesta regata di flotta del gruppo A con Luna Rossa. 11:04 La nostra DIRETTA LIVE si chiude per il momento qui. Appuntamento a più tardi! 11:02 Ed arriva la conferma: regate rinviate alle 14.00 con la chiusura del girone A e l’avvio delle semifinali. 10:56 Sembrerebbe tutto rimandato alle 14.00, con l’intenzione di disputare ben 7 regate nel pomeriggio. Attendiamo l’ufficialità. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: dalle 14.10 le ultime regate del girone A con Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:45 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellatestuale della quinta giornata diCup. Tra poco più di venti minuti dovrebbe iniziare la sesta regata di flotta del gruppo A con. 11:04 La nostrasi chiude per il momento qui. Appuntamento a più tardi! 11:02 Ed arriva la conferma:rinviate alle 14.00 con la chiusura delA e l’avvio delle semifinali. 10:56 Sembrerebbe tutto rimandato alle 14.00, con l’intenzione di disputare ben 7nel pomeriggio. Attendiamo l’ufficialità.

LIVE Paolini-Zheng 2-4 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : la cinese annulla un break point e rimane avanti nel primo set - 12. 30-15 Servizio e dritto per Zheng. 15-30 Gran dritto in contropiede per l'azzurra. 12. 12. 40-40 Servizio ad uscire, dritto in contropiede e schiaffo al volo dalla parte opposta. Seconda A-40 Prima ad uscire vincente. 30-0 Noo. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng, incontro dei quarti di finale ...

LIVE Paolini-Zheng 2-3 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : cinese avanti di un break nel primo set - Seconda 40-30 Prima vincente per la cinese. 40-40 Doppio fallo, il primo della partita per la cinese. 40-15 Paolini mette sotto pressione la cinese giocando il dritto negli ultimi centimetri del campo. La cinese si è imposta sia nella finale del WTA di Palermo 2023 (6-4, 1-6, 6-1) che nella semifinale del WTA di Zhengzhou 2023 (6-2, 6-3).

LIVE – Paolini-Zheng 2-3 - quarti di finale Wta Wuhan 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Le due giocatrici sono pianificate come quarto e penultimo incontro di giornata sul Centre Court, con inizio fissato non prima delle ore 13. La cinese ha cominciato alla grande tirando almeno quattro vincenti di livello altissimo, 1-0 per lei PRIMO SET – Comincia la partita! 13.