L’Aci | Mercato dell’auto in crescita a Napoli Boom delle vetture elettriche +338% e delle demolizioni +205%

L’Aci: Mercato dell’auto in crescita a Napoli. Boom delle vetture elettriche (+33,8%) e delle demolizioni (+20,5%) (Di venerdì 11 ottobre 2024) È in crescita a Napoli il Mercato dell’auto sia nel comparto del nuovo che in quello dell’usato. Secondo gli ultimi dati di “Auto-Trend”, il bollettino statistico delL’Aci, dall’inizio dell’anno nella provincia partenopea sono state iscritte al Pubblico Registro Automobilistico (Pra) 23.175 nuove vetture: il 12,3% in più rispetto al periodo gennaio-settembre dello scorso anno. La scelta di acquisto ha privilegiato soprattutto le alimentazioni a benzina e ibrido-benzina che, insieme, rappresentano il 61,6% del totale delle nuove iscrizioni. Molto positivo è anche il trend delle auto elettriche (+33,8%) che, però, continuano ad avere un peso marginale costituendo appena il 3,1% del totale immatricolato nei primi 9 mesi dell’anno a Napoli. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È inilsia nel comparto del nuovo che in quello dell’usato. Secondo gli ultimi dati di “Auto-Trend”, il bollettino statistico del, dall’inizio dell’anno nella provincia partenopea sono state iscritte al Pubblico Registro Automobilistico (Pra) 23.175 nuove: il 12,3% in più rispetto al periodo gennaio-settembre dello scorso anno. La scelta di acquisto ha privilegiato soprattutto le alimentazioni a benzina e ibrido-benzina che, insieme, rappresentano il 61,6% del totalenuove iscrizioni. Molto positivo è anche il trendauto(+33,8%) che, però, continuano ad avere un peso marginale costituendo appena il 3,1% del totale immatricolato nei primi 9 mesi dell’anno a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mercato dell’auto - tutti i numeri della crisi - 666 auto con un calo del 10,7% su settembre 2023. Anche i concessionari sono pessimisti: il 75% valuta basso il livello dell'acquisizione di ordini, il 42% dichiara alti livelli di giacenze di auto nuove invendute. Anche in Italia la riduzione è stata consistente, del 41 per cento. Roma, 8 ottobre 2024 – Mercato in declino, aziende che fermano interi stabilimenti e minacciano chiusure e ... (Quotidiano.net)

Brusco calo del mercato dell’auto in Italia a settembre 2024 - Stellantis accusa il colpo - Nell’arco dell’intero anno (9 mesi) viene registrata una crescita dal ministero dei Trasporti, seppur minima: 2,1%. Il titolo di Stellantis, inoltre, ha bruciato 40 miliardi in soli 6 mesi, con il tracollo in Borsa che preoccupa, non poco, il governo italiano. 375 auto, il che vuol dire un netto meno 33,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. (Quifinanza.it)

A settembre il mercato dell’auto in calo del 10 - 7% - Il volume globale delle vendite mensili, pari a 565. 2024, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di settembre 2024. 659, ha interessato per il 21,51% vetture nuove e per il 78,49% vetture usate. 058 passaggi registrati a settembre 2023, con un aumento del 3,97%. (Unlimitednews.it)