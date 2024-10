Formiche.net - La lunga notte del debito cinese. Se i mercati tradiscono Pechino

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Qualcosa non sta davvero funzionando nelle finanze cinesi. La ferrea volontà die del partito comunista di piazzare in giro per il mondo titoli di Stato a buon mercato, sembra proprio non bastare a vincere il nemico più temibile che si possa incontrare: la sfiducia. Sono mesi ormai che le autorità del Dragone provano a convincere icirca la bontà dei bond di Stato, centinaia di miliardi di yuan messi sulla piazza per raccogliere liquidità da mettere in pancia alle banche per rilanciare la domanda interna e, dunque, l’economia. Un’operazione sistemica, come si suol dire, quasi una crociata contro la decrescita, dal momento che persino gli stessi istituti hanno sottoscritto enormi quantità di titoli. Esponendosi, loro malgrado, a un rischio non di poco conto: all’andamento dei titoli, infatti, è legato l’apprezzamento o il deprezzamento di molti portafogli.