Ilfattoquotidiano.it - La giovane arbitra squalificata a vita per un video hot sui social con un ex dirigente Fifa. Lei annuncia battaglia: “Sosterrò la mia causa”

(Di venerdì 11 ottobre 2024)per unhot apparso sui, che però potrebbe essere frutto dell’intelligenza artificiale. È la strana vicenda che sta coinvolgendo Elif Karaarslan, 24ennedella federazione di calcio della Turchia. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, nelinsieme a lei comparirebbe l’osservatore arbitro Orhan Erdemir, 61enne ex fischietto e con un passato anche dadella. Karaarslan però hato ricorso, negando di essere lei la donna che nelha un rapporto con Erdermir: “Sarà una lungalegale, ma la gestirò nel modo più forte possibile”. E ancora: “Piangere, urlare ed essere triste non è quello che farò. Non sono io.la miafino alla fine”.