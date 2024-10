Lopinionista.it - La fascinazione del corpo umano attraverso la cattura di unici momenti emozionali nel Realismo di Daniel Wimmer

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’osservazione dell’individuolo studio di ogni minimo dettaglio, muscolo o posizione che gli appartenessero ha costituito il punto focale per la produzione artistica di molti grandi maestri del passato al punto di divenire una delle prime materie di approfondimento accademiche; in questo tipo di studio anche la luce era fondamentale per infondere allo sguardo il senso di profondità, di aderenza alla realtà necessario a dare una narrazione credibile in cui la perfezione estetica doveva associarsi all’abilità di riprodurre scene quotidiane o straordinarie o semplicemente ritratti ineccepibili commissionati dalla nobiltà.