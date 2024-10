La banda che ruba auto nel parcheggio dell'outlet e le rivende a pezzi su internet (Di venerdì 11 ottobre 2024) In trasferta da Napoli rubavano auto al parcheggio dell'outlet. Una volta nel capoluogo campano le cannibalizzavano e rivendevano i pezzi su internet. Una banda, in parte sgominata dai carabinieri di Colleferro al termine dell'operazione Small Car. In manette due uomini, di 40 e 23 anni Romatoday.it - La banda che ruba auto nel parcheggio dell'outlet e le rivende a pezzi su internet Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In trasferta da Napolivanoal. Una volta nel capoluogo campano le cannibalizzavano evano isu. Una, in parte sgominata dai carabinieri di Colleferro al termine'operazione Small Car. In manette due uomini, di 40 e 23 anni

