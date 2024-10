.com - Koopmeiners: la nota ufficiale della Juventus

(Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un’altra tegola per la: i bianconeri dovranno fare i conti con l’infortunio di Teun. Il giocatore olandese, nelle scorse ore, è stato sottoposto a esami diagnostici presso il J Medical di Torino a seguito del problema che lo aveva costretto al cambio nell’intervallopartita col Cagliari. Dagli esami è emersa la presenza di una presenza di frattura lievemente scompostaseconda costa anteriore destra. Difficile – per il momento – parlare con certezza di tempi di recupero, visto che le sue condizioni dovranno essere monitorate dallo staff medico bianconero. Il giocatore classe ’98 dovrebbe stare fermo almeno (e circa) tre settimane, saltando – dunque – le partite contro Lazio, Stoccarda, Inter, Parma, Udinese e Lille, ma i tempi potrebbero allungarsi così come ridursi sedovesse rispondere positivamente.