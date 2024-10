Jennifer Lopez e Ben Affleck, l’indiscrezione: “Lui non sapeva che lei avrebbe parlato” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo mesi di chiacchiere e speculazioni, Jennifer Lopez ha deciso di parlare in prima persona sulla sofferta separazione da Ben Affleck. Quello che segnala Daily Mail, però, è che l’attore e regista non aveva la minima idea di quell’intervista prima che fosse di dominio pubblico, e neanche delle parole aspre e piene di dolore che JLo ha riservato sulla fine del loro amore. L’intervista di Jennifer Lopez: “Ben Affleck sa che lei potrebbe parlarne per sempre” Cover girl di Interview Magazine in onore del 55esimo anniversario della rivista, Jennifer Lopez è apparsa conturbante in un look-bikini completamente leopardato dal taglio molto sexy, con maxi-stivali sempre leopardati, uno chignon strettissimo e grandi orecchini color caramello. Dilei.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck, l’indiscrezione: “Lui non sapeva che lei avrebbe parlato” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo mesi di chiacchiere e speculazioni,ha deciso di parlare in prima persona sulla sofferta separazione da Ben. Quello che segnala Daily Mail, però, è che l’attore e regista non aveva la minima idea di quell’intervista prima che fosse di dominio pubblico, e neanche delle parole aspre e piene di dolore che JLo ha riservato sulla fine del loro amore. L’intervista di: “Bensa che lei potrebbe parlarne per sempre” Cover girl di Interview Magazine in onore del 55esimo anniversario della rivista,è apparsa conturbante in un look-bikini completamente leopardato dal taglio molto sexy, con maxi-stivali sempre leopardati, uno chignon strettissimo e grandi orecchini color caramello.

