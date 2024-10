Thesocialpost.it - Italia, arriva il ciclone Kirk: piogge intense e maltempo soprattutto al Nord

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilto in, portandonelle regioni del. Questo sistema, però, non è un semplicetropicale come altri che abbiamo visto, ma si tratta di unpost-tropicale. Ma cosa significa? E quali effetti sta causando nel nostro Paese?Leggi anche: IlBoris non molla: altre 48 ore diChe cos’è unpost-tropicaleha iniziato il suo percorso cometropicale, con caratteristiche tipiche come il nucleo caldo e una circolazione simmetrica. Però, dopo aver attraversato l’Atlantico e aver raggiunto latitudini più alte, il suo comportamento è cambiato. Secondo la climatologa Claudia Paquero, i cicloni post-tropicali si formano quando untropicale, spostandosi verso zone più fredde, perde le sue caratteristiche originarie e si trasforma.