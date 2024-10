Inghilterra | due giocatori convocati per Bermuda rinviata partita di ottava serie

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha dell’incredibile quanto accaduto in, dove un match diè stato rinviato in quanto duedi una squadra sono statiper la Nazionale di, impegnata in due match contro Dominica per la CONCACAF Nations League. La formazione in questione è il Lancing, che milita nella divisione sudest dell’Isthmian League, mentre i duein questione sono il difensore Luke Robinson e l’attaccante Knory Scott, che era già stato chiamato per la nazionale caraibica nel 2023. Questo rinvio rappresenta un evento che sembra non aver precedenti nella storia, dato che non era mai accaduto che unadi livello così basso venissea causa degli impegni con le nazionali.: dueperdiSportFace.