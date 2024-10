Incidente mortale a Catania: motociclista 26enne perde la vita nello schianto contro un'auto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un motociclista di 26 anni è morto la notte scorsa in un Incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione di Catania . Secondo una prima ricostruzione, la moto avrebbe avuto un violento impatto contro un’auto, che viaggiava nello stesso senso di marcia, in via Marco Polo in direzione di via Vincenzo Giuffrida. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della squadra Volanti che, in attesa Feedpress.me - Incidente mortale a Catania: motociclista 26enne perde la vita nello schianto contro un'auto Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) Undi 26 anni è morto la notte scorsa in unstradale avvenuto sulla circonvallazione di. Secondo una prima ricostruzione, la moto avrebbe avuto un violento impattoun’, che viaggiavastesso senso di marcia, in via Marco Polo in direzione di via Vincenzo Giuffrida. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della squadra Volanti che, in attesa

