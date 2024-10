In arrivo dei fondi all'università di Cassino per il diritto agli studi nelle carceri (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’università, Luisa Regimenti, ha approvato due delibere per lo stanziamento di 350mila euro destinati a promuovere il Frosinonetoday.it - In arrivo dei fondi all'università di Cassino per il diritto agli studi nelle carceri Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale,Enti locali e all’, Luisa Regimenti, ha approvato due delibere per lo stanziamento di 350mila euro destinati a promuovere il

Manovra 2025 - cosa sarà previsto per la scuola? In arrivo fondi per aumento stipendi e Carta del Docente 500 euro anche ai precari - . L'articolo Manovra 2025, cosa sarà previsto per la scuola? In arrivo fondi per aumento stipendi e Carta del Docente 500 euro anche ai precari sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Mentre si delinea il quadro della nuova Legge di Bilancio, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato lo stanziamento di 3 miliardi di euro destinati al rinnovo dei ... (Orizzontescuola.it)

In arrivo dei fondi all'università di Cassino per il diritto agli studi nelle carceri - La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università, Luisa Regimenti, ha approvato due delibere per lo stanziamento di 350mila euro destinati a promuovere il... (Frosinonetoday.it)

Ecomuseo Idro - in arrivo fondi dalla Regione - Le guide ambientali escursionistiche che operano nello staff sono inserite nell’elenco di guide che aderiscono alla Carta Europea del Turismo sostenibile adottata dal Parco nazionale". Solo a metà ottobre la giunta regionale pubblicherà l’importo destinato al progetto". Il Museo è Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna. (Ilrestodelcarlino.it)