Il riconoscimento che celebra le destinazioni italiane più amate dai visitatori, è stato assegnato durante il TTG Travel Experience di Rimini. Premiato anche il Veneto come "destinazione con la migliore reputazione online" (Di venerdì 11 ottobre 2024) anche quest'anno sono stati assegnati gli Oscar del Turismo 2024. Annunciati ai TTG Travel Experience di Rimini, questi premi annuali riconoscono le eccellenze del turismo e le destinazioni più amate dai visitatori. Tra i vincitori, Peccioli, in Toscana, ha vinto il titolo di "Borgo più Amato d'Italia". Il Veneto, invece, ha trionfato, aggiudicandosi il primo posto per la "destinazione con la migliore reputazione online".

