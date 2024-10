Il nuovo prefetto Giuseppe Forlenza presiede il primo Cosp: focus sui controlli del territorio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il prefetto Giuseppe Forlenza ha presieduto la prima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato il presidente della Provincia e sindaco di Padova Sergio Giordani, l’assessore alla sicurezza del Comune di Padova Diego Bonavina e il Questore Padovaoggi.it - Il nuovo prefetto Giuseppe Forlenza presiede il primo Cosp: focus sui controlli del territorio Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilha presieduto la prima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato il presidente della Provincia e sindaco di Padova Sergio Giordani, l’assessore alla sicurezza del Comune di Padova Diego Bonavina e il Questore

Il neo prefetto Giuseppe Forlenza incontra il questore - Nella mattinata di martedì 8 ottobre il neo Prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza si è recato in visita alla Questura in piazzetta Palatucci. . . Si è trattato di una delle tante uscite programmate che il prefetto sta facendo in città per presentarsi ufficialmente a tutte le forze di polizia presenti. (Padovaoggi.it)