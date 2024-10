Gamberorosso.it - Il libro sul vegetarianesimo che ha reso celebre Han Kang, premio Nobel per la letteratura

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel suo romanzo più noto, La Vegetariana, la sudcoreana Hanracconta di un regime alimentare vegetariano, nato non da scelta ma come costrizione autoimposta, allucinata e inevitabile. E il ragionamento sul cibo, su quel che ognuno decide di ingerire o non ingerire, diventa la porta di accesso verso le relazioni con gli altri e con sé stessa. Non è un caso che tra le motivazioni per l'assegnazione delper laad Han, la giuria dell'Accademia Svedese abbia parlato della «consapevolezza unica delle connessioni tra corpo e anima, tra i vivi e i morti» e del «suo stile poetico e sperimentale». La sua, continua la giuria, è «una prosa poetica intensa che si confronta con traumi storici e rivela la fragilità della vita umana». E ne La Vegetariana la fragilità arriva da lontano ma non ha mai avuto voce.