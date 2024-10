Governo Meloni punta sempre di più sul piano Mattei in Africa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, il Governo guidato da Giorgia Meloni ha intensificato il proprio impegno per il piano Mattei, un’iniziativa strategica che mira a rafforzare le relazioni tra l’Italia e i paesi Africani. Il piano, intitolato al grande statista italiano, “appartiene all’Italia”, ha detto la premier durante la conferenza di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Cosa ha detto Giorgia Meloni sul piano Mattei Durante l’incontro dei Giovani Imprenditori di Confindustria, avvenuto l’11 ottobre, Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza del piano Mattei, affermando che questo progetto non è solo “strategico”, ma “appartiene all’Italia”. Le parole della premier hanno voluto sottolineare un forte desiderio di posizionare l’Italia come attore principale nel continente Africano. Quifinanza.it - Governo Meloni punta sempre di più sul piano Mattei in Africa Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, ilguidato da Giorgiaha intensificato il proprio impegno per il, un’iniziativa strategica che mira a rafforzare le relazioni tra l’Italia e i paesini. Il, intitolato al grande statista italiano, “appartiene all’Italia”, ha detto la premier durante la conferenza di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Cosa ha detto GiorgiasulDurante l’incontro dei Giovani Imprenditori di Confindustria, avvenuto l’11 ottobre, Giorgiaha sottolineato l’importanza del, affermando che questo progetto non è solo “strategico”, ma “appartiene all’Italia”. Le parole della premier hanno voluto sottolineare un forte desiderio di posizionare l’Italia come attore principale nel continenteno.

