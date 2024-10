GIANA Erminio-Padova (sabato 12 ottobre 2024 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. C’è Liguori nei convocati di Andreoletti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nono turno nel girone A di Serie C ed è il turno del Padova di Andreoletti che è di scena sul campo della GIANA Erminio di Chiappella. Padroni di casa che hanno rialzato la testa dopo 3 KO consecutivi e con 2 vittorie di fila sono adesso a metà classifica a quota 11 punti. Squadra giovane quella di Gorgonzola, logicamente esposta ad alti e bassi InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - GIANA Erminio-Padova (sabato 12 ottobre 2024 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. C’è Liguori nei convocati di Andreoletti Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nono turno nel girone A di Serie C ed è il turno deldiche è di scena sul campo delladi Chiappella. Padroni di casa che hanno rialzato la testa dopo 3 KO consecutivi e con 2 vittorie di fila sono adesso a metà classifica a quota 11 punti. Squadra giovane quella di Gorgonzola, logicamente esposta ad alti e bassi InfoBetting: Scommesse Sportive e

