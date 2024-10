Edoardo Donnamaria aggredito da una Donnalisi: lo sconvolgente racconto e l’assurdo motivo – VIDEO (Di venerdì 11 ottobre 2024) La fan ossessionata da Edoardo Donnamaria ha fatto irruzione nella sua vita in modo scioccante. L'articolo Edoardo Donnamaria aggredito da una Donnalisi: lo sconvolgente racconto e l’assurdo motivo – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Edoardo Donnamaria aggredito da una Donnalisi: lo sconvolgente racconto e l’assurdo motivo – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) La fan ossessionata daha fatto irruzione nella sua vita in modo scioccante. L'articoloda una: loproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Edoardo Donnamaria - una fan ossessionata l’ha aggredito : “Tremavo” - Ed è proprio quello che è successo a Edoardo Donnamaria, vittima di un’aggressione da parte di una “fan”. Edoardo Donnamaria e il racconto dell’aggressione. it. e follia!!! Arrivare ad aggredire un ragazzo…. È stata un’esperienza non molto carina, sono tornato a casa che tremavo dall’ansia. Lei ha cominciato a dire che io l’avessi aggredita, fortunatamente sotto la radio ci sono le telecamere. (Biccy.it)