Due caschi blu Unifil feriti in Libano: "Colpiti da Israele"

Dopo gli attacchi di ieri l'esercito israeliano ha nuovamente aperto il fuoco contro un posto di osservazione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ferendo due persone. I due caschi blu feriti nel nuovo attacco ad una torretta di osservazione dell'Unifil a Naqoura, riferiscono i media, sono

