Domenica di Carta: il Quartetto Gagliano live per la rassegna "Note d'Archivio per il Miglio della Memoria" (Di venerdì 11 ottobre 2024) In occasione della Domenica di Carta – appuntamento annuale in cui le Biblioteche e gli Archivi del Ministero della Cultura aprono straordinariamente per una giornata speciale e gratuita di iniziative – Domenica 13 ottobre, alle ore 11.30, la Sala dell'ex Lazzaretto dell'Ospedale di Santa Maria della Pace (Via dei Tribunali, 226) ospiterà l'appuntamento musicale con il Quartetto Gagliano, composto da Carlo Dumont e Sergio Carnevale ai violini, Paolo Di Lorenzo alla viola, Manuela Albano al cello, e con Fabrizio Romano al pianoforte, che si esibirà in "Notturno napoletano", progetto dedicato al compositore Giuseppe Martucci.

