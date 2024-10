Lanotiziagiornale.it - Dal sogno europeo all’incubo turco: il destino dei migranti nel limbo tra due continenti

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Unione europea è complice delle migliaiadi respingimenti illegali didalla Turchia verso Siria e Afghanistan. È quanto emerge da un’inchiesta di Politico che getta una luce sinistra sul ruolo dell’Ue nel finanziare e sostenere il sistemadi detenzione e deportazione dei richiedenti asilo. La storia inizia nel 2016, quando l’Unione europea, in preda al panico per l’arrivo di un milione di richiedenti asilo l’anno precedente, stringe un patto faustiano con Ankara. In cambio di 11,5 miliardi di euro la Turchia avrebbe dovuto fare da “deposito di rifugiati” per l’Europa, trattenendo sul proprio territorio quasi 4 milioni di persone in fuga dalla guerra in Siria. Ma il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.