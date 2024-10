Dai Lions in 22 anni occhiali usati a 2 milioni persone nel mondo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono oltre 2in 73 Paesi delleaiutate daie Leo Club, in circa 22con il contributo delle sedi italiane, attraverso il loro esclusivo sistema di raccolta e distribuzione di. Un impegno che viene ribadito e rafforzato in ottobre, Mese della Vista, grazie all’incessante lavoro dei volontari, che puliscono, suddividono in base alla gradazione e confezionano glida vista: il centro italiano si trova a Chivasso (Torino) ed è uno dei 20 Centri di Riciclo dideiEyeglasses Recycling Centers – Lerc) presenti nele fa parte del più ampio impegno deiinternazionali, che con i suoi circa un milione e mezzo di soci a livello globale, opera nelle comunità di tutto ilattraverso numerose attività di prevenzione e cura delle malattie oculari.