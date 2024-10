Da Piombino al Brasile: l’addestramento dei cani salvataggio fa scuola in sud America (Di venerdì 11 ottobre 2024) Piombino, 11 ottobre 2024 - La scuola Addestramento Unità Cinofile da salvataggio Saucs Costa Maremmana Aps – Asd, con sede a Piombino, che da 15 anni si dedica all’addestramento di cani e relativi conduttori al salvataggio nautico operativo e sportivo è stata scelta, tra le molte realtà italiane che si occupano di questa specialità, da Glauco Lima, figura di riferimento in Brasile nel mondo cinofilo con 34 anni di esperienza nell’addestramento. Glauco parteciperà ad un corso per unità cinofila operativa di salvataggio nautico. “La scelta della nostra scuola, selezionata tra molte altre, ci rende orgogliosi essendo un riconoscimento a livello internazionale della nostra scuola e dei suoi istruttori”. Lanazione.it - Da Piombino al Brasile: l’addestramento dei cani salvataggio fa scuola in sud America Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 - LaAddestramento Unità Cinofile daSaucs Costa Maremmana Aps – Asd, con sede a, che da 15 anni si dedica aldie relativi conduttori alnautico operativo e sportivo è stata scelta, tra le molte realtà italiane che si occupano di questa specialità, da Glauco Lima, figura di riferimento innel mondo cinofilo con 34 anni di esperienza nel. Glauco parteciperà ad un corso per unità cinofila operativa dinautico. “La scelta della nostra, selezionata tra molte altre, ci rende orgogliosi essendo un riconoscimento a livello internazionale della nostrae dei suoi istruttori”.

