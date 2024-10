Così Barbero ha stregato il Teatro Farnese (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo storico Alessandro Barbero ha dedicato un intervento al racconto della campagna di Napoleone in Italia: l’appuntamento, sabato scorso, ha riempito il Teatro Farnese con quasi 700 persone. Barbero ha tratteggiato l'itinerario delle battaglie, alla testa dell'Armata d'Italia contro le potenze Parmatoday.it - Così Barbero ha stregato il Teatro Farnese Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo storico Alessandroha dedicato un intervento al racconto della campagna di Napoleone in Italia: l’appuntamento, sabato scorso, ha riempito ilcon quasi 700 persone.ha tratteggiato l'itinerario delle battaglie, alla testa dell'Armata d'Italia contro le potenze

Teatro Stignani esaurito. Subito polverizzati in pochi minuti i biglietti per Barbero - Le prenotazioni saranno registrate in ordine di ricezione. Molto attesa anche la cerimonia di assegnazione del Garganello d’oro, un premio che dal 2003 viene attribuito a personaggi o enti che si sono particolarmente distinti nella promozione della cultura del cibo. Nel frattempo, il Comune ricorda che l’accesso alla sala, e al Ridotto, dovrà avvenire dalle 10. (Ilrestodelcarlino.it)