Contro i femminicidi e per l’eliminazione della discriminazione di genere | il lavoro dell’assessorato alle pari opportunità

Arezzo, 11 ottobre 2024 – "Dall'inizio dell'anno a oggi in Italia sono stati registrati 235 omicidi, con 82 vittime donne di cui 72 uccise in ambito familiare, 44 a causa della violenza del partner o dell'ex. Foiano e Caserta sono solo gli ultimi casi. Questo ci fa capire che siamo ancora lontani dal garantire sicurezza alle donne". Così esordisce l'assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini commentando i dati del ministero dell'Interno e introducendo le azioni del comune di Arezzo per fronteggiare il fenomeno: "è necessario sottolineare l'importanza di interventi integrati da parte delle istituzioni e con questo spirito, dal 2020, portiamo avanti la nostra attività durante l'anno.

