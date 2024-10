Completati gli interventi di riqualificazione di piazzale Ellero (Di venerdì 11 ottobre 2024) Quattro nuove panchine e due nuovi strati di ghiaia. Sono solo alcuni degli interventi di riqualificazione di piazzale Ellero dei Mille a Pordenone. I lavori sono terminati e oggi, 11 ottobre, si è tenuta una breve cerimonia a cui hanno preso parte tutte le autorità: il vicesindaco reggente Pordenonetoday.it - Completati gli interventi di riqualificazione di piazzale Ellero Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Quattro nuove panchine e due nuovi strati di ghiaia. Sono solo alcuni deglidididei Mille a Pordenone. I lavori sono terminati e oggi, 11 ottobre, si è tenuta una breve cerimonia a cui hanno preso parte tutte le autorità: il vicesindaco reggente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terni - piazza Tre Monumenti : “Ritardi nel completamento degli interventi”. Cosa manca per terminare la riqualificazione - Fare luce sulla riqualificazione di piazza Tre Monumenti. Il capogruppo Pd Francesco Filipponi ha presentato un’interrogazione, sottoscritta anche dai colleghi Pierluigi Spinelli e Maria Grazia Proietti, per conoscere modalità e tempistiche dei lavori. Come è noto al centro della rotatoria è... (Ternitoday.it)

Terni - piazza Tre Monumenti : “Ritardi nel completamento degli interventi”. Cosa manca per completare la riqualificazione - Fare luce sulla riqualificazione di piazza Tre Monumenti. Il capogruppo Pd Francesco Filipponi ha presentato un’interrogazione, sottoscritta anche dai colleghi Pierluigi Spinelli e Maria Grazia Proietti, per conoscere modalità e tempistiche dei lavori. Come è noto al centro della rotatoria è... (Ternitoday.it)

Approvati progetti di interventi per la riqualificazione della viabilità provinciale - 035. 000. Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi comunica l’approvazione di tre importanti provvedimenti in materia di viabilità provinciale assunti dal Settore Infrastrutture dell’Ente. 000. 000. 000 per le arterie dell’Hinterland del capoluogo beneventano. (Anteprima24.it)