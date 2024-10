Come agiva la banda che ruba auto nel parcheggio dell’outlet e ne rivende i pezzi su internet (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una banda di ladri d'auto ha subito un colpo con due arresti. Un 40enne e un 23enne sono stati portati in carcere perché sospettati di aver rubato macchine in sosta nel parcheggio dell'outlet di Valmontone. Fanpage.it - Come agiva la banda che ruba auto nel parcheggio dell’outlet e ne rivende i pezzi su internet Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unadi ladri d'ha subito un colpo con due arresti. Un 40enne e un 23enne sono stati portati in carcere perché sospettati di averto macchine in sosta neldell'outlet di Valmontone.

