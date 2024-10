Chiusura della A9, non solo in settimana ma anche per tre notti di fila nel weekend (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di Chiusura: dalle 22.00 di lunedì 14 alle 5 di martedì 15 ottobre dalle 22 di mercoledì 16 alle 5 di giovedì 17 nelle tre notti di venerdì 18 Quicomo.it - Chiusura della A9, non solo in settimana ma anche per tre notti di fila nel weekend Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di: dalle 22.00 di lunedì 14 alle 5 di martedì 15 ottobre dalle 22 di mercoledì 16 alle 5 di giovedì 17 nelle tredi venerdì 18

