Chi era Khadija Nasr la mamma che è morta in un incidente stradale | ferita la figlia 15enne

Nel primo pomeriggio di giovedì 10 ottobre, a Manerbio (Brescia) è venuta a mancare a causa di un tragico incidente stradale, Khadija Nasr. Non è in pericolo di vita la figlia 15enne che viaggiava con lei.

Un altro incidente poco lontano da dove è appena morta Khadija Nasr - Un altro incidente stradale a Manerbio, poco lontano (e poco più tardi) da dove era appena morta la 52enne Khadija Nasr, spirata prima ancora di arrivare in ospedale. È successo intorno alle 17.30, un'ora e mezza dopo lo schianto mortale di Via Brescia, allo svincolo della Ss45bis tra Via San... (Bresciatoday.it)