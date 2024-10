Casa a Prima Vista con Jacopo e Gaia i gemelli 23enni di Frosinone con il budget da 13 milioni

Casa a Prima Vista con Jacopo e Gaia, i gemelli 23enni di Frosinone con il budget da 1,3 milioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lui studente di giurisprudenza che sogna di fare l'avvocato o il magistrato, lei studentessa di lingue, che sogna di ripercorrere le orme del padre, team manager nel campo del motociclismo. Il loro budget non è proprio di poco conto: 1,3 milioni di euro. E sui social è scoppiata l'ironia e l'invidia nei confronti dei due giovani facoltosi. Fanpage.it - Casa a Prima Vista con Jacopo e Gaia, i gemelli 23enni di Frosinone con il budget da 1,3 milioni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lui studente di giurisprudenza che sogna di fare l'avvocato o il magistrato, lei studentessa di lingue, che sogna di ripercorrere le orme del padre, team manager nel campo del motociclismo. Il loronon è proprio di poco conto: 1,3di euro. E sui social è scoppiata l'ironia e l'invidia nei confronti dei due giovani facoltosi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Casa a prima vista - i gemelli Jacopo e Gaia di soli 23 anni cercano un attico ai Parioli con un budget di 1 - 3 milioni - Chi sono i gemelli Jacopo e Gaia di 23 anni che cercavano attico ai Parioli con un budget di 1,3 milioni a Casa a prima vista L'articolo Casa a prima vista, i gemelli Jacopo e Gaia di soli 23 anni cercano un attico ai Parioli con un budget di 1,3 milioni proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

“Attico a Roma - budget 1 - 3 milioni di euro”. Casa a prima vista : Jacopo e Gaia - 23 anni e pubblico incredulo - #CaseAprimaVista— Marzia (@Marzia86045145) October 7, 2024 Non solo gli agenti. In breve in ogni puntata i tre agenti immobiliari sono coinvolti in una sfida per soddisfare le richieste di clienti in cerca di un edificio residenziale. Gaia e Jacopo a Case a prima vista, pubblico scatenato “Voglio vedere dove vogliono arrivano”, ha detto Nadia Mayer mentre ascoltava le richieste dei due ... (Thesocialpost.it)

“Attico a Roma - budget 1 - 3 milioni di euro”. Casa a prima vista : Jacopo e Gaia - 23 anni e pubblico incredulo - In breve in ogni puntata i tre agenti immobiliari sono coinvolti in una sfida per soddisfare le richieste di clienti in cerca di un edificio residenziale. Nell’episodio di lunedì 7 ottobre, gli acquirenti si chiamano Jacopo e Gaia, sono gemelli di 23 anni di Frosinone e hanno una richiesta molto specifica per i tre agenti Blasco, Nadia e Corrado: un attico o piano alto in zona Parioli con un ... (Caffeinamagazine.it)