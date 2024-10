Carta del docente ai supplenti annuali, novità: Valditara ha chiesto i fondi al MEF (Di venerdì 11 ottobre 2024) novità in arrivo sulla Carta del docente ai docenti precari annuali: la Gilda, a seguito di un'interlocuzione con il Ministro Valditara, fa sapere che sono stati chiesti i fondi per estendere la Carta a detto personale per l’anno scolastico 2024/2025 al MEF e al Giorgetti. L'articolo Carta del docente ai supplenti annuali, novità: Valditara ha chiesto i fondi al MEF . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)in arrivo sulladelai docenti precari: la Gilda, a seguito di un'interlocuzione con il Ministro, fa sapere che sono stati chiesti iper estendere laa detto personale per l’anno scolastico 2024/2025 al MEF e al Giorgetti. L'articolodelaihaal MEF .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tavolo Valditara-sindacati - il ministro si impegna sui 500 euro della carta docente. Fumata grigia su precari e ritardi nei pagamenti - Restano invece sul tavolo altri nodi che i sindacati hanno posto a Valditara: l’annosa questione del pagamento delle supplenze brevi, eliminando gli attuali insopportabili ritardi; il raddoppiamento del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa; l’aumento dell’organico di diritto sul sostegno; il precariato del personale Ata. (Ilfattoquotidiano.it)

Carta del docente ai precari : la Gilda degli Insegnanti chiede un incontro al Ministero - . La Gilda degli Insegnanti ha formalmente richiesto un incontro al Capo Dipartimento delle Risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione, per affrontare la questione dell'erogazione della Carta docente agli insegnanti precari. L'articolo Carta del docente ai precari: la Gilda degli Insegnanti chiede un incontro al Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola ... (Orizzontescuola.it)

Carta del docente ai precari dopo sentenza favorevole : chiarimenti sull’indirizzo e-mail a cui inviare richiesta. NOTA MIM - Con nota del 4 ottobre il Ministero, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio VII Contenzioso, fornisce nuove indicazioni in merito alla richiesta della carta del docente per i precari che hanno avuto sentenza favorevole dal giudice. (Orizzontescuola.it)