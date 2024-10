Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tuttosport: Juventus e Torino vogliono Luka Jovic. È derby

(Di venerdì 11 ottobre 2024)è in uscita dai rossoneri e occhio ache possono dare vita a un derby di mercato E’ derby di mercato tra la dirigenza dellae quella delper quanto riguarda l’attaccante in uscita dal. Secondo quanto riportato dal quotidiano, dopo il forte interesse mostrato dal club di Urbano Cairo nei confronti del centravanti serbo, adesso ci sarebbero anche i bianconeri sull’ex Fiorentina. Sì, perché il direttore tecnico della Juve Cristiano Giuntoli è in cerca di un vice-Vlahovic egode di grande stima, visto che nello scorso anno con i rossoneri ha timbrato diverse volte il cartellino da subentrato. Il Toro, invece, deve far fronte al grave infortunio di Zapata, che starà fuori tutta la stagione.