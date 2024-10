Calcio Napoli, ritrovata l’auto rubata a Politano: ecco dov’era (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Polizia ha ritrovato in un parcheggio a Casoria la vettura rubata al giocatore del Calcio Napoli Matteo Politano dinanzi a un ristorante. È stata ritrovata dalla polizia l’auto rubata all’attaccante del Calcio Napoli Matteo Politano. La vettura è stata rintracciata in un parcheggio a Casoria da una pattuglia del commissariato di Poggioreale. l’auto era 2anews.it - Calcio Napoli, ritrovata l’auto rubata a Politano: ecco dov’era Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Polizia ha ritrovato in un parcheggio a Casoria la vetturaal giocatore delMatteodinanzi a un ristorante. È statadalla poliziaall’attaccante delMatteo. La vettura è stata rintracciata in un parcheggio a Casoria da una pattuglia del commissariato di Poggioreale.era

Calciomercato Napoli - Manna è in pole : salti di gioia per Conte - In casa Napoli, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare delle grosse novità in sede di calciomercato. Antonio Conte, quindi, è stato bravissimo ad entrare subito nella testa dei giocatori azzurri, soprattutto dopo il bruttissimo ko nel primo turno di campionato contro il Verona. Tuttavia, considerando il primato della classifica della nostra Serie A, il Napoli di Antonio Conte è ... (Tvplay.it)

Calciomercato Napoli - rivoluzione in attacco per Conte? Annuncio sul doppio affare - In particolare, alcune novità potrebbero riguardare il reparto offensivo. Per me quest’anna sarà formativa per il calciatore prima di fare il salto col Napoli che lo tiene d’occhio. (…) Simeone al Toro? Al Toro è sempre piaciuto, può essere un’ipotesi, ma dipenderà quanto spazio avrà il calciatore da qui a gennaio. (Spazionapoli.it)

Ultime Napoli calcio - sorpresa di De Laurentiis : avete visto cos’ha fatto? – VIDEO - Investimenti da capogiro e l’allestimento di una rosa che, nonostante l’assenza delle coppe Europee e dei relativi introiti, resta comunque competitiva. Memori, però, dello scenario di appena qualche mese fa, l’imperativo è non montarsi la testa e restare con i piedi per terra, per evitare che eccessivi entusiasmi possano portare a qualche passo falso. (Spazionapoli.it)