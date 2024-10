Calcio: Lotito, se 20 fanno saluto nostalgico paga società, è ora di cambiare (Di venerdì 11 ottobre 2024) Trento, 11 ott. (LaPresse) – “Venti persone fanno un saluto nostalgico e la società paga. Non possiamo essere ostaggi delle persone che adottano comportamenti sbagliati. Servono delle norme che reprimono in modo drastico i comportamenti non in linea con le regole. Quando c’erano le Olimpiadi in Grecia si fermavano le guerre. E’ arrivato il momento di fare dei cambiamenti normativi”. Lo ha detto Claudio Lotito, presidente della Lazio, intervenendo agli Stati generali del Calcio, panel del Festival dello sport di Trento. Lapresse.it - Calcio: Lotito, se 20 fanno saluto nostalgico paga società, è ora di cambiare Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Trento, 11 ott. (LaPresse) – “Venti personeune la. Non possiamo essere ostaggi delle persone che adottano comportamenti sbagliati. Servono delle norme che reprimono in modo drastico i comportamenti non in linea con le regole. Quando c’erano le Olimpiadi in Grecia si fermavano le guerre. E’ arrivato il momento di fare dei cambiamenti normativi”. Lo ha detto Claudio, presidente della Lazio, intervenendo agli Stati generali del, panel del Festival dello sport di Trento.

