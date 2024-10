Bus precipitato a Capri, il teste: l’autista Melillo mai sottoposto a visite mediche (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il conducente del minibus precipitato a Capri nel 2021 non era stato mai visitato; lo ha sostenuto il medico del servizio Igiene e medicina del lavoro nel processo sulla morte del 32enne. Fanpage.it - Bus precipitato a Capri, il teste: l’autista Melillo mai sottoposto a visite mediche Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il conducente del minibusnel 2021 non era stato mai visitato; lo ha sostenuto il medico del servizio Igiene e medicina del lavoro nel processo sulla morte del 32enne.

Bus precipitato a Capri : il conducente mai sottoposto a visite mediche - Emanuele Melillo, il conducente del bus precipitato a Capri il 22 luglio del 2021 dalla strada che stava percorrendo, non sarebbe mai stato sottoposto a visite mediche, né prima dell'assunzione né durante il suo percorso lavorativo con l'Azienda Trasporto Capri. È quanto ha sostenuto in aula... (Napolitoday.it)

Bus precipitato a Capri - autista morto mai sottoposto a visite - “Una sorveglianza sanitaria praticamente inesistente“, ha commentato l’avvocato Giovanna Cacciapuoti, legale dei genitori di Melillo, “che non ha riguardato solo il povero Emanuele”. Durante la prossima udienza del processo fissata per il 12. Né prima dell’assunzione, né in costanza d’impiego e neppure quando dalla mansione di bigliettaio venne promosso a quella sicuramente più delicata di ... (Anteprima24.it)