Bimbo morto a scuola il sindaco di Quarto | Vissuti momenti drammatici

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ una tragedia che ha colpito molto la nostra comunità e sono stato fino a pochi minuti fa con i familiari del piccolo Gabriele per testimoniare la nostra vicinanza umana e istituzionale. Stiamo seguendo con le nostre assistenti sociali la vicenda, anche perché si sonoall’interno di una, davanti a tanti bambini compagni di classe di Gabriele”. Lo afferma ildi, Antonio Sabino, a proposito della morte del bambino di dieci anni, stamani, in unadel Comune. “Anche se siamo impegnati nelle attività di protezione civile – ha aggiunto, facendo riferimento all’esercitazione per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei attualmente in corso – i nostri pensieri sono tutti per il piccolo Gabriele e per la sua famiglia, alla quale tutta la comunità disi stringe con affetto.