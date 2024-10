Bimbi non vaccinati contro Covid, sanzioni ai genitori da Ausl Romagna: “198e di multa se non avvelenate i vostri figli, dittatura” - ViDEO (Di venerdì 11 ottobre 2024) In Emilia Romagna sarebbero state inviate circa “3 mila ordinanze di ingiunzione di pagamento” ai genitori dei ragazzi tra gli 0 e 16 anni non vaccinati contro il Covid. La multa ammonterebbe a 198,26 euro e ogni famiglia avrebbe a disposizione 30 giorni per il pagamento. Un profilo Tik Tok dal nome Ilgiornaleditalia.it - Bimbi non vaccinati contro Covid, sanzioni ai genitori da Ausl Romagna: “198e di multa se non avvelenate i vostri figli, dittatura” - ViDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In Emiliasarebbero state inviate circa “3 mila ordinanze di ingiunzione di pagamento” aidei ragazzi tra gli 0 e 16 anni nonil. Laammonterebbe a 198,26 euro e ogni famiglia avrebbe a disposizione 30 giorni per il pagamento. Un profilo Tik Tok dal nome

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donazioni sangue vaccinati contro il Covid "pericolose - rischio contaminazione con proteina Spike - aggregati tossici e microtrombi" - LO STUDIO giapponese - Donazioni di sangue da vaccinati contro il Covid potrebbero risultare "pericolose" per il rischio di "contaminazione da proteina Spike con aggregati tossici e microtrombi". org (piattaforma multidisciplinare dedicata a rendere le pr . È quanto affermato da uno studio giapponese pubblicato su Preprints. (Ilgiornaleditalia.it)

Bimbi non vaccinati contro il Covid. Raffica di sanzioni per i genitori - "In realtà - puntualizza Aimola - la questione riguardava le pediatrie di comunità che dovevano concedere audizioni ai familiari per spiegare rischi e vantaggi dei vaccini. Non le avremmo mandate, sarebbe un costo inutile per l’azienda. La Regione Emilia-Romagna è l’unica ad inviare le sanzioni considerato che "lo Stato non può e non vuole" riscuoterle ? "La norma vale ancora. (Ilrestodelcarlino.it)

Gaza - 640mila bimbi vaccinati contro la polio. Il medico di Msf : “Orari di tregua rispettati - ma l’Idf ha colpito famiglie con figli mentre rincasavano” - . Vittime e feriti poi portati anche nel nostro field hospital. Dall’1 al 4 settembre coperta l’area territoriale del centro della Striscia, dal 5 all’8 la parte meridionale e dal 9 all’11 il nord di Gaza. Esaurita la campagna antipolio il peggio potrebbe ancora non essere passato sul fronte vaccinale nella Striscia: “Considerata la situazione igienico-sanitaria, davvero devastante a causa di un ... (Ilfattoquotidiano.it)