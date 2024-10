Zonawrestling.net - WWE: Bloopers dell’intro di WWE Bad Blood, Triple H e Cody Rhodes tra errori ed esilaranti momenti

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’evento WWE Baddi quest’anno si è svolto alla State Farm Arena di Atlanta e l’hype era reale già da tempo.e Metro Boomin sono stati in missione per molto tempo, e l’introduzione completa per l’evento live premium ha ripagato l’attesa.H ha twittato un video che dovrebbe essere il pacchetto introduttivo per l’evento Bad2024. È stata una ripresa molto dettagliata, ma non priva di intoppi. Il COO della WWE ha twittato mercoledì per rivelare che molte cose state eliminate in sala di montaggio per quel video. The Game ha condiviso un reel didal video introduttivo di Bad, e la didascalia che ha scelto diceva tutto: “@è un vero professionista. Forse un giorno lo sarò anch’io Mi sono divertito un sacco a girare questo con il campione. #WWEBad” Questo video diè davvero da vedere.