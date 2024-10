Volley, al via la Serie B, sabato la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora in trasferta contro la SSLazio (Di giovedì 10 ottobre 2024) sabato prenderanno ufficialmente il via i campionati di Serie B, e la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora è pronta alle sfide del girone F. Il primo fischio d’inizio l’attende alle ore 16:30 al Pala Luiss di via Longhi a Roma contro la SSLazio Pallavolo 1951.L’esordio nella categoria Europa.today.it - Volley, al via la Serie B, sabato la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora in trasferta contro la SSLazio Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)prenderanno ufficialmente il via i campionati diB, e ladelè pronta alle sfide del girone F. Il primo fischio d’inizio l’attende alle ore 16:30 al Pala Luiss di via Longhi a RomalaPallavolo 1951.L’esordio nella categoria

Volley : tornano i campionati di Serie C e D. E sabato di B1 e B2. In campo dopo 5 mesi - In Serie D maschile la Naytes Vaneton Interclays attende il Soragna per le 21 alla palestra Pertini. Domani, di nuovo in C femminile per Cus Parma-Everton alle 20,30 al PalaCus, mentre per la D maschile il Volley Scandiano attende per le 21,15 alla palestra di via Longarone la formazione piacentina "Ribelli dentro" di Rottofreno. (Sport.quotidiano.net)

Rugby Rovigo - sabato al via il campionato di serie A Elite. La presentazione e le novità - “Giovedì il consiglio federale si riunirà per la prima volta a Roma e muoverà immediatamente i passi necessari a riconoscere la Lega Rugby – ha spiegato – la prima azione concreta per lo sviluppo del prodotto campionato. Era presente anche Riccardo Pescante, vicedirettore di Rai Sport, che ha sottolineato il lungo impegno dell’emittente di Stato al fianco della Serie A Elite: “Siamo impazienti ... (Ilrestodelcarlino.it)