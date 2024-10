Visita guidata a Palazzo Comunale, alla scoperta di affreschi e sale storiche (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 14 dicembre alle 14.10 appuntamento con la Visita guidata al Palazzo Comunale con le sue sale storiche, a cura dell'associazione culturale La Rose Noire."In questo percorso guidato da uno storico e guida turistica professionista, scopriremo la storia del Comune di Modena dal Medioevo Modenatoday.it - Visita guidata a Palazzo Comunale, alla scoperta di affreschi e sale storiche Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 14 dicembre alle 14.10 appuntamento con laalcon le sue, a cura dell'associazione culturale La Rose Noire."In questo percorso guidato da uno storico e guida turistica professionista, scopriremo la storia del Comune di Modena dal Medioevo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Speciale Halloween : Notturno a Palazzo Reale - una visita guidata tra misteri e leggende - Un viaggio nel tempo attraverso gli eleganti saloni meravigliosamente affrescati, i volti mostruosi ed inquietanti dell'Armeria Reale, il. Nella magica Notte di Halloween le porte di Palazzo Reale si aprono in esclusiva serale per una visita guidata unica e straordinaria tra misteri e leggende. (Torinotoday.it)

Visita a palazzo Fizzarotti - . 00 appuntamento speciale Visita a palazzo Fizzarotti Costo: 16€ così suddivisi: 10 euro per la visita guidata + 6 euro per ingresso ________________________________________ Salone del Camino (sala in restauro) Facciata appena restaurata Salone del Lavoro e delle Arti Salone. Sabato 12 ore 18. (Baritoday.it)

Da lunedì in vendita il biglietto cumulativo per visitare Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli - Da lunedì 7 ottobre chi volesse visitare Palazzo Reale e Villa Pignatelli, da pochi mesi uniti sotto la stessa direzione, avrà la possibilità di acquistare un unico biglietto cumulativo intero al costo di […]. Chi volesse visitare Palazzo Reale e Villa Pignatelli, avrà la possibilità di acquistare un unico biglietto cumulativo intero al costo di 17 euro. (2anews.it)