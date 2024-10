Dailymilan.it - Verso Milan-Udinese, Paulo Fonseca cambia: Fikayo Tomori e Tammy Abraham in “castigo”. Il motivo

(Di giovedì 10 ottobre 2024), il tecnico dei rossonerimette “inper il caso rigori di Firenzemette in! E’ questa l’indiscrezione che circola in casain vista del prossimo impegno di campionato – al rientro dalla sosta per le nazionali – contro l’. Al tecnico portoghese non è andata giù la vicenda rigori di Firenze, quando in occasione del secondo penalty per i rossoneri, il centrale inglese era saltato per rubare il pallone a Pulisic (il rigorista) e darlo all’amico. Un’immagine che ripresa dalle telecamere dello stadio ha fatto il giro del web, mandando su tutte le furie i tifosi del club di via Aldo Rossi, che si sono poi scatenati sui social. Ecco che allora, contro l’avrebbe deciso di lasciarli in panchina come punizione.