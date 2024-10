Uragano Milton, polizia Tampa salva persone da casa su cui era crollato un albero: le immagini (Di giovedì 10 ottobre 2024) La polizia di Tampa, Florida (Stati Uniti) è riuscita a portare in salvo diverse persone dopo che una chiamata al 911 aveva segnalato che un albero si era schiantato contro la loro casa, sradicato dai forti venti generati dall’Uragano Milton. La perturbazione ha creato ingenti danni in Florida, colpendo le città con piogge e venti fortissimi, provocando una raffica di tornado. Milton, che ha causato almeno quattro morti, si spostato verso sud nelle ultime ore dopo aver toccato terra a Siesta Key, circa 112 chilometri a sud di Tampa. Lapresse.it - Uragano Milton, polizia Tampa salva persone da casa su cui era crollato un albero: le immagini Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladi, Florida (Stati Uniti) è riuscita a portare in salvo diversedopo che una chiamata al 911 aveva segnalato che unsi era schiantato contro la loro, sradicato dai forti venti generati dall’. La perturbazione ha creato ingenti danni in Florida, colpendo le città con piogge e venti fortissimi, provocando una raffica di tornado., che ha causato almeno quattro morti, si spostato verso sud nelle ultime ore dopo aver toccato terra a Siesta Key, circa 112 chilometri a sud di

Uragano Milton - legano il cane a una rete : salvato dalla polizia - Oltre un milione di case sono rimaste senza elettricità nella notte tra mercoledì e giovedì. La Florida riterrà responsabile chiunque maltratti gli animali domestici”. . C’è anche un appello a non abbandonare gli animali: “Per favore, non fatelo ai vostri animali domestici”. Il video Per quanto riguarda i morti accertati finora in Florida a causa dell’uragano Milton, lo sceriffo della ... (Thesocialpost.it)

Legano cane a una rete metallica durante l’uragano Milton : salvato dalla polizia - aveva l’acqua alle ginocchia - Nel video condiviso su X si vede il cane, un bull terrier, legato a una rete metallica sulla strada, con l’acqua che lo aveva raggiunto già fino alle ginocchia. L'appello: "Per favore, non fatelo ai vostri animali".Continua a leggere . (Fanpage.it)