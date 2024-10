Sport.periodicodaily.com - Turchia-Montenegro: le probabili formazioni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 4 di Lega B di Nations League 2024/2025. I padroni di casa vogliono confermarsi al vertice, mentre gli ospiti sono costretti a cercare punti per avere speranze di qualificazione.si giocherà venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso il Samsun Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Reduci da un ottimo europeo con il raggiumgimento dei quarti di finale, i turchi hanno iniziato alla grande la loro avventura in Nations League. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Galles, è arrivata la convincente vittoria contro l’Islanda per 3-1. Uno score che rappresenta un buon viatico per centrare la promozione nella Lega superiore. E’ crisi invece per i montenegrini, reduci da quattro sconfitte consecutive, incluse le ultime due in Nations League contro Islanda e Galles.