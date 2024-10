Tram contro auto, paura in via Tito Livio. In quella strada perse la vita il 14enne Luca Marengoni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ottobre 2024 – Incidente questa mattina in via Tito Livio, dove un Tram ha travolto un’auto durante la marcia. L’impatto è avvenuto in prossimità dell’incrocio con via Ammaino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e agenti di la polizia locale. Sui social, commentando l'incidente, qualcuno ha ricordato che proprio in quella strada perse la vita Luca Marengoni, il quattordicenne falciato da un Tram mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta per raggiungere il liceo scientifico Einstein. Ilgiorno.it - Tram contro auto, paura in via Tito Livio. In quella strada perse la vita il 14enne Luca Marengoni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ottobre 2024 – Incidente questa mattina in via, dove unha travolto un’durante la marcia. L’impatto è avvenuto in prossimità dell’incrocio con via Ammaino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e agenti di la polizia locale. Sui social, commentando l'incidente, qualcuno ha ricordato che proprio inla, il quattordicenne falciato da unmentre viaggiava in sella alla sua bicicletta per raggiungere il liceo scientifico Einstein.

