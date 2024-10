Terrore sul volo per Roma turbolenza mai vista prima Infarto per un passeggero urla e pianti

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)e uncolto danei cieli italiani: l’aereo, in fase di atterraggio, ha incontrato forti turbolenze a causa di una tempesta. Il veliha iniziato a “ballare” e a bordo si è scatenato l’inferno. Scioccante il racconto fatto da una delle persone che viaggiavano sulColonia-. L’aereo, partito dalla Germania, era arrivato quasi a destinazione. Fino ad allora era filato tutto liscio, ma quando si stava preparando per atterrare allo scalo di Fiumicino è scoppiato il caos. A descrivere quei momenti è stata un’imprenditrice delle Marche, abituata a viaggiare in aereo. La donna ha spiegato di non aver mai vissutoun’esperienza simile. Leggi anche: “Guardate bene la tastiera”. La nuova truffa ai bancomat: cosa notaredi prelevare contantisulper“mai”.