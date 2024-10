Terremoto Padova | Liguori condannato in 1grado a3 anni e 4 mesi per violenza sessuale

Terremoto Padova: Liguori condannato in 1°grado a3 anni e 4 mesi per violenza sessuale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Colpo inatteso per il Padova, proprio quando tutto andava a gonfie vele. Michael Liguori, il giocatore più talentuoso di Andreoletti e recente match winner del derby contro il Vicenza, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Teramo a 3 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale Padovaoggi.it - Terremoto Padova: Liguori condannato in 1°grado a3 anni e 4 mesi per violenza sessuale Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Colpo inatteso per il, proprio quando tutto andava a gonfie vele. Michael, il giocatore più talentuoso di Andreoletti e recente match winner del derby contro il Vicenza, è statoin primo grado dal Tribunale di Teramo a 3e 4di reclusione per

