Taipei e Pechino ai ferri corti Il presidente di Taiwan rivendica l’indipendenza dell’isola e Xi Jinping lo ammonisce | Così aumenta la tensione e il rischio di una guerra

La Repubblica di Cina (Roc), cioè Taiwan, "non è subordinata" a Pechino. Questo quando ribadito dal presidente Taiwanese, William Lai Ching-te, durante la celebrazione annuale del "Doppio dieci", giorno della fondazione della Roc. "La Repubblica di Cina si è già stabilita a Taiwan, Quemoy, Matsu e Penghu, e non è subordinata alla Repubblica Popolare Cinese", ha dichiarato Lai, celebrando il 113° anniversario della fondazione. "Su questa terra, la democrazia e la libertà stanno crescendo e prosperando. La Repubblica Popolare Cinese non ha il diritto di rappresentare Taiwan", ha aggiunto Lai prima di chiedere anche un "dialogo sano e ordinato tra le due parti" e affermando che continuerà a mantenere lo status quo nello stretto di Taiwan, pur mantenendo il suo "impegno a resistere all'annessione o a qualsiasi violazione della nostra sovranità".

