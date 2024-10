Sulle strade da choc. Buche larghe un metro. L’asfalto finisce a pezzi in centro e in periferia (Di giovedì 10 ottobre 2024) AREZZO Da via Calamandrei a viale Giotto, sia passando per i raccordi principali della città che infilandosi nelle vie più interne, le strade aretine sono una distesa di Buche e rattoppi. Con buona pace dei carrozzieri, le arterie principali sono di fatto un pericolo per automobilisti e motociclisti che ogni giorno percorrono le strade di Arezzo in una corsa a ostacoli. Uno zig zag per evitare danni ai veicoli ma soprattutto incidenti. Non è scontato infatti che per evitare una buca ampia oltre 90 centimetri e profonda 10, come quella di viale Dante che vediamo nella foto in alto, non si sia costretti a sbandare all’ultimo momento. Il dissesto non è poi solo colpa delle Buche ma anche dei rattoppi che fanno delle strade aretine una sorta di puzzle irregolare fatto di macchie di asfalto. Lanazione.it - Sulle strade da choc. Buche larghe un metro. L’asfalto finisce a pezzi in centro e in periferia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) AREZZO Da via Calamandrei a viale Giotto, sia passando per i raccordi principali della città che infilandosi nelle vie più interne, learetine sono una distesa die rattoppi. Con buona pace dei carrozzieri, le arterie principali sono di fatto un pericolo per automobilisti e motociclisti che ogni giorno percorrono ledi Arezzo in una corsa a ostacoli. Uno zig zag per evitare danni ai veicoli ma soprattutto incidenti. Non è scontato infatti che per evitare una buca ampia oltre 90 centimetri e profonda 10, come quella di viale Dante che vediamo nella foto in alto, non si sia costretti a sbandare all’ultimo momento. Il dissesto non è poi solo colpa dellema anche dei rattoppi che fanno dellearetine una sorta di puzzle irregolare fatto di macchie di asfalto.

