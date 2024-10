Stasera il Grande Fratello non va in onda, Luca Calvani spiega: "Vuol dire che non andiamo bene" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Stasera il reality show di Alfonso Signorini lascia spazio a Endless Love, i gieffini temono che la scelta di Mediaset sia legata all'insuccesso del programma. Questa sera, giovedì 10 ottobre, il Grande Fratello non andrà in onda. La notizia è stata comunicata ai concorrenti della Casa, che sono sembrati preoccupati per la scelta di Mediaset. Tuttavia, la decisione sembra essere legata alla volontà dell'azienda di Cologno Monzese di evitare la competizione con la partita della Nazionale trasmessa su Rai 1, e con l'imminente ritorno di Don Matteo, previsto per il 17 ottobre. Ecco perché Mediaset ha deciso di sospendere la puntata del giovedì Il programma condotto da Alfonso Signorini, questa settimana, non avrà la consueta doppia messa in onda. Infatti, oltre all'appuntamento del lunedì, non Movieplayer.it - Stasera il Grande Fratello non va in onda, Luca Calvani spiega: "Vuol dire che non andiamo bene" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)il reality show di Alfonso Signorini lascia spazio a Endless Love, i gieffini temono che la scelta di Mediaset sia legata all'insuccesso del programma. Questa sera, giovedì 10 ottobre, ilnon andrà in. La notizia è stata comunicata ai concorrenti della Casa, che sono sembrati preoccupati per la scelta di Mediaset. Tuttavia, la decisione sembra essere legata alla volontà dell'azienda di Cologno Monzese di evitare la competizione con la partita della Nazionale trasmessa su Rai 1, e con l'imminente ritorno di Don Matteo, previsto per il 17 ottobre. Ecco perché Mediaset ha deciso di sospendere la puntata del giovedì Il programma condotto da Alfonso Signorini, questa settimana, non avrà la consueta doppia messa in. Infatti, oltre all'appuntamento del lunedì, non

