Spalletti censura l’atteggiamento di Inzaghi con gli ultras: “Rispondo a tutti ma so riattaccare” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ct della Nazionale risponde ad alcune domande sull'inchiesta della Procura di Milano, agli atti anche intercettazioni tra uno dei capi ultras arrestati e l'attuale allenatore dell'Inter: "Se uno ti chiama e non lo conosci, fai fatica a scambiarci due parole". Fanpage.it - Spalletti censura l’atteggiamento di Inzaghi con gli ultras: “Rispondo a tutti ma so riattaccare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ct della Nazionale risponde ad alcune domande sull'inchiesta della Procura di Milano, agli atti anche intercettazioni tra uno dei capiarrestati e l'attuale allenatore dell'Inter: "Se uno ti chiama e non lo conosci, fai fatica a scambiarci due parole".

Luciano Spalletti : “Inchiesta ultras? Mi ha sorpreso. Al telefono io so riattaccare” - Non so quali siano stati i rapporti precedenti. Uno ti telefona, non ci hai mai avuto a che fare, penso sia difficile poterci scambiare parole. . Lo ha detto, al Tg1, il commissario tecnico della nazionale azzurra, Luciano Spalletti, rispondendo a una domanda in merito all’inchiesta sugli ultras delle curve milanesi e alla telefonata tra l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi e il capo ultrà ... (Sportface.it)

Spalletti ‘demolisce’ Simone Inzaghi sul caso ultras : “Io so riattaccare il telefono” - Non è mai successo che qualcuno mi abbia telefonato per queste cose. In particolare avrebbe ricevuto pressioni per ottenere un maggiore numero di biglietti in occasione della finale di Champions League del 2023. “Non lo so quali siano stati i rapporti precedenti. In base a quanto emerso dall’inchiesta della Procura di Milano, invece, Simone Inzaghi avrebbe avuto rapporti telefonici con uno dei ... (Calciomercato.it)

Spalletti duro su Inzaghi e gli ultras : «Se uno ti telefona e non lo conosci - è difficile poterci scambiare parole» - Loro hanno davanti una velocità che ti fa male, bisogna essere bravi in fase difensiva nell’uno contro uno e saper raddoppiare». Non mi sono mai trovato a che fare con queste situazioni, anzi posso ampliare all’intera mia carriera. E Spalletti si sottrae al corporativismo, chapeau. L'articolo Spalletti duro su Inzaghi e gli ultras: «Se uno ti telefona e non lo conosci, è difficile poterci ... (Ilnapolista.it)